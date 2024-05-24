В районе Волчанска появилась 82-ая десантно-штурмовая бригада ВСУ, которая имеет на вооружение бронетранспортеры M1126 Stryker. Эти боевые машины уже были замечены в окрестностях населенного пункта и даже успели отметиться попытками держать «круговую оборону» от наступающих со всех сторон российских ВС.

Кроме того, в составе бригады имеется еще и танковое подразделение, которое использует британские боевые машины Challenger 2. Эксперты считают, что Киев может задействовать эти танки, которые с сентября 2023 года находились в тылу.

Если такое решение будет принято, британские «Челленджеры» совершат свой последний поход. Как показала прошлая осень, они совершенно не приспособлены для ведения боевых действий на Украине. Вес боевых машин составляет 63 тонны, из-за чего они застревают в грунте и не способны совершать маневры.

Украинские военные скорее всего навесят на британские танки динамическую защиту и установят «мангалы», однако это вряд ли поможет тяжелым и неповоротливым машинам избежать уничтожения под Волчанском.