В ночь на 4 мая взрывы прозвучали в Харькове и Павлограде Днепропетровской области. Местные власти также сообщают о появлении российских БПЛА в этих регионах.

В Павлограде сразу после взрывов исчез свет в отдельных районах города, перебои с энергоснабжением не прекратились до сих пор.

В Основянском районе Харькова обломки беспилотника, сбитого украинской ПВО, рухнули на объект гражданской инфраструктуры. В двухэтажном офисном здании начался сильный пожар.

Ранее, напомним, в Харьковской области ВС РФ уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Чугуеве. Подпольщик из Николаева Сергей Лебедев со ссылкой на местных соратников сообщил о сильной детонации, звуки которой были слышны даже в областном центре, хотя до него не меньше 20 километров.