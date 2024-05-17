Известная оперная певица Анна Нетребко опубликовала снимок своего времяпровождения в Дубае. Артистка поделилась с поклонниками в соцсетях фотографией, на которой она изображена в черном топе и ультракоротких шортах. В таком виде певица решила осуществить вечерний променад по популярному арабскому курорту.

Подписчики засыпали снимок комментариями. Многие отметили, что такая одежда не подходит для прогулок в Дубае. Комментаторы подчеркнули, что этот наряд является неуважением к местным обычаям и традициям. Другие же отметили, что так даже не ходят в Европе.

«У вас очаровательные ноги, но в Дубае ходить в трусах как-то неприлично», «Это какое-то неуважение к местным», «Понятно, что курорт, но не Анапа же», «Очень неприлично», – такие отзывы получила Нетребко на свой снимок от некоторых подписчиков.

Но ярые поклонники певицы решили заступиться за нее, отметив, что она не нарушила никаких законов. А так как Анна выглядит просто прекрасно после похудения, то почему бы ей не продемонстрировать свою отличную фигуру, подчеркнули фанаты Нетребко.