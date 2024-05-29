Удар по телевышке в Харькове, который, напомним, сложил конструкцию пополам, наносился межвидовым высокоточным боеприпасом УМПБ Д-30СН. Об этом рассказал полковник запаса Эдуард Басурин.
Он напомнил, что такие снаряды были разработаны на основе авиабомб ВАБ-250. На них установили управляющий модуль и крылья, что позволило создать универсальный боеприпас, запускаемый как с истребителей, так и с наземных систем – РСЗО «Торнадо».
Бомба, фактически превращенная в мощную ракету, может лететь по координатам, которые заранее вводятся в память модуля управления. Также ее может корректировать летчик, что обеспечивает точное попадание в цель.
При запуске с самолета дальность УМПБ Д-30СН составляет 120 км. Если же запускать ее из реактивной системы залпового огня, этот параметр увеличивается до 330 километров.
Ранее на Украине назвали эти бомбы серьезной проблемой, так как обнаружить и сбить их ПВО не в состоянии.
«Налаживается массовое производство УМПБ Д-30СН, который должен оказать большую пользу нашим Вооруженным силам в достижении целей и задач в СВО, сохраняя жизни нашим доблестным бойцам», — рассказал Басурин в интервью изданию «МК».