Удар по телевышке в Харькове, который, напомним, сложил конструкцию пополам, наносился межвидовым высокоточным боеприпасом УМПБ Д-30СН. Об этом рассказал полковник запаса Эдуард Басурин.

Он напомнил, что такие снаряды были разработаны на основе авиабомб ВАБ-250. На них установили управляющий модуль и крылья, что позволило создать универсальный боеприпас, запускаемый как с истребителей, так и с наземных систем – РСЗО «Торнадо».

Бомба, фактически превращенная в мощную ракету, может лететь по координатам, которые заранее вводятся в память модуля управления. Также ее может корректировать летчик, что обеспечивает точное попадание в цель.

При запуске с самолета дальность УМПБ Д-30СН составляет 120 км. Если же запускать ее из реактивной системы залпового огня, этот параметр увеличивается до 330 километров.

Ранее на Украине назвали эти бомбы серьезной проблемой, так как обнаружить и сбить их ПВО не в состоянии.