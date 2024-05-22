В Киеве заявляют, что Россия может открыть фронт и в Харьковской области. В связи с этим мобилизация ужесточается до беспрецедентного уровня. Однако эксперты уверены, что это Украине ничего не даст.

Представитель президиума организации «Офицеры России» Тимур Сыртланов пояснил, что если ВС РФ начнут наступление и в Сумской области, Киеву придется растягивать свои силы и затыкать многочисленные дыры в обороне неопытными новобранцами. Вот только резерва сейчас не хватает даже для обороны населенных пунктов на Харьковском направлении.

Сыртланов также высказал мнение, что Киев официально объявит России войну, если ВС РФ дойдут до Харькова. Тогда в ряды ВСУ будут мобилизовать абсолютно всех, не обращая внимания на возраст и пол.