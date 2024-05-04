Заявления замглавы ГУР при Минобороны Украины Вадима Скибицкого – это фактически признание поражения ВСУ в конфликте, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Полковник ВС РФ в отставке рассказал порталу News.ru, что руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который все время грозит то приехать в Москву, то взорвать Крымский мост, выбрал Скибицкого своим спикером. Сам он стыдится признать, что все его грозные заявления оказались простой болтовней.

Мало того, заявления Скибицкого – это еще и признание поражения президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Проблемы ВСУ будоражат умы киевских генералов. Они поняли, что противостоять России невозможно. Скорее всего, устами Скибицкого говорит не только Буданов, но и Зеленский — хочет сказать украинцам, что, скорее всего, Киев ждет поражение», – пояснил Матвийчук.

Ранее в интервью западным СМИ замглавы ГУР заявил о возможных переговорах с Россией в 2025 году. Также он высказался в том духе, что все вооруженные конфликты рано или поздно приходят к дипломатическому урегулированию и противостояние с РФ не является исключением.