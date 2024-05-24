Военнослужащий ВСУ, угнавший танк Т-64 и вместе с боевой машиной перешедший на сторону ВС РФ, будет тщательно проверен следователями военной прокуратуры, рассказал военный эксперт Андрей Кошкин.

«Он перешел к нам с боевой техникой, пригнал танк. Наверное, теперь попросит о каких-то льготах. Например, остаться в России или о чем-то еще. Танк — это все же веский довод для чего-то такого, — заметил Кошкин. — А может, просто перегнал и перегнал. Тут надо его спрашивать», – цитирует аналитика портал Lenta.ru.

Кроме того, следственные органы проверят военнослужащего, выяснят, не замешан ли он в каких-либо военных преступлениях. Все это займет некоторое время.

Следователи выяснят, соответствует ли рассказанная бойцом история действительности, проведут проверку всех документов. Это позволит исключить любые неприятные сюрпризы.