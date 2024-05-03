Киев перебрасывает крупные силы в Харьков и Харьковскую область, где обстановка становится все сложнее для ВСУ. Ранее там находились в основном бригады теробороны, но сейчас передислоцируются подразделения с полигонов Западной Украины, рассказал военный эксперт Геннадий Алехин.

Он считает, что в дальнейшем эти бригады будут обустраивать оборонительные позиции в самом Харькове, а также на юге и севере региона.

Новый главком ВСУ Александр Сырский хорошо помнит свои успехи в Харьковской области в 2022 году и поэтому он надеется на их повторение. Он регулярно приезжает в регион, который считает своей вотчиной. Он знает область и поэтому пытается бросить как можно больше боеспособных подразделений на его оборону.