Перед построением первой линии обороны любая уважающая себя армия мира первым делом создает зону обеспечения. Важной частью которой является сеть минных полей. Однако ВСУ в Харьковской области решили, что вполне могут обойтись без мин, что привело к быстрому продвижению российских войск, рассказал военный эксперт Геннадий Алехин.

«Минных полей как таковых в значительном количестве там не было. На мой взгляд, ВСУ просто не ожидали, что мы так стремительно пойдем. К Липцам мы подошли на господствующие высоты. Это два села Глубокое и Лукьянцы. Они находятся в трех километрах от Липцев, буквально нависают над ними. Скорее всего там у ВСУ и расположена первая линия обороны. Насколько этот рубеж укреплен, трудно сейчас судить. Это покажут боевые действия», – отметил аналитик.

Из Волчанска и Липцев ВС РФ уже могут дотягиваться артиллерийскими орудиями до второй линии обороны ВСУ, расположенной непосредственно под Харьковом. Она судорожно обустраивается украинскими боевиками вдоль окружной дороги, от которой до жилых районов областного центра Салтовка и Алексеевка расстояние составляет всего 2 километра.

Как только будут взяты Волчанск и Липцы, ВС РФ установят полный огневой контроль над дорогами из Харькова в Чугуев и Купянск, решив часть задач наступления в регионе, отметил Алехин.