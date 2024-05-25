В Свердловской области на берегу Белоярского водохранилища полицейские произвели рейд, прервав закрытую БДСМ-вечеринку. Такую информацию сообщило издание Е1.ru.

Минувшей ночью в Екатеринбурге на загородной базе «Волна» состоялось мероприятие закрытого типа, которое было прервано силовиками. Правоохранители записали персональные данные всех участников вечеринки, а затем отпустили их. А вот организаторов вечера формата БДСМ сотрудники силовых структур решили допросить.

По словам одного из гостей, многие не поняли, кем являлись люди в форме. Однако их появление на вечере развеяло скуку, так как мероприятие было не очень зажигательным.

«Кто они были, я не знаю, так как они не представились. Но стоит отметить, что до этого момента вечеринка была весьма скучноватой», – рассказал один из гостей.

Журналисты обратились за комментарием к представителям Свердловского главка МВД России. Как рассказал пресс-секретарь ведомства Валерий Горелых, действительно состоялось оперативно-профилактическое мероприятие на базе отдыха “Волна”. Однако подробностями Горелых пообещал поделиться с представителями СМИ позже.