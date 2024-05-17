Судьба военнопленных ВСУ во многом зависит от результатов проверки на причастность к военным преступлениям. Об этом политолог Алексей Живов рассказал «Ленте.ру».

Эксперт пояснил, что с пленными работают контрразведчики и следователи, которые выясняют, каким образом военнослужащий попал на службу и не принимал ли он участия в военных преступлениях украинской армии. Данные тщательно проверяются и если результаты оказываются удовлетворительными, то боец направляется в специальную зону для пленных. Там он ожидает отправки домой после окончания противостояния либо обмена.

У пленных ВСУ, которые не занимались пытками, не убивали гражданских, особенно детей и стариков, не нарушали гуманитарное право, имеются все шансы вернуться домой по завершению конфликта. Впрочем, этого хотят далеко не все, многие просят убежища, так как понимают, что в случае обмена их снова вернут на поле боя.