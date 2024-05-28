Со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком ничего не случится, если он «не станет высовываться». Такое мнение высказал политолог Владимир Жарихин, прокомментировавший сообщения о том, что именно Стефанчук сейчас является легитимным лидером Украины.

По словам эксперта, Владимир Зеленский продлил свои полномочия президента страны. Он сделал это вразрез с законом, однако его поддерживают Соединенные Штаты и их союзники по Североатлантическому альянсу.

Кроме того, Зеленского поддерживает украинская армия, что не позволяет Стефанчуку и кому бы то ни было претендовать на власть на Украине.

«Россия может отказаться подписывать с ним соглашения, и это станет проблемой. Но Зеленский ведь продлил свои полномочия, хотя и потерял внутреннюю легитимность, которая обеспечивалась выборами», – заявил Жарихин.

У Стефанчука нет никакой поддержки, поэтому у него есть единственный выход – не высовываться. Если он разумный человек, то сделает именно так, уверен эксперт.