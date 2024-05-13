Военные учения, которые в последние годы регулярно проводятся на территории Молдавии, указывают на желание действующих властей страны под шумок присоединить к себе Приднестровье. Такой вывод озвучил политолог Андрей Сафонов.

Он напомнил, что военнослужащие ВС Молдавии часто проводят маневры с высадкой десанта в северных областях страны. Кроме того, Румыния приняла законопроект о возможном размещении своих войск в тех районах соседнего государства, в которых якобы «притесняются» румынские граждане.

По мнению Сафонова, Россия должна быть готова к возможным боевым действиям в Приднестровской Молдавской Республике. Имеет смысл существенно усилить взаимодействие между ВС РФ и военными подразделениями на территории ПМР, чтобы дать отпор в случае нападения.