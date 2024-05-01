Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Киев окончательно утратил доверие к странам блока на фоне слишком длительного принятия решений по военной помощи. Это высказывание прокомментировал политолог Алексей Мартынов.

Он отметил, что в НАТО продолжается «разбор полетов» из-за провала Киева. Участники блока наперегонки выясняют, кто больше виноват. Они потратили миллиарды долларов и не сумели достичь результата.

«А второе, чтобы я по этому проводу сказал — лучше бы они признали глупость свою и прекратили продолжать этот кровавый спектакль, который их усилиями продолжается уже достаточно долго», – заявил Мартынов.

По его словам, Запад сейчас уничтожает Украину как государство, а также занимается геноцидом ее мужского населения. Потому что именно под давлением США киевский режим отправляет мужчин на смерть.