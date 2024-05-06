Политолог Сергей Марков прокомментировал сообщение Службы внешней разведки о желании США сменить президента Украины Владимира Зеленского и предположил, кто мог бы стать новым украинским лидером.

Он отметил, что Зеленский надоел США своими неадекватными действиями и постоянными попытками выйти из-под контроля кураторов. Именно он мог подписать приказ об организации теракта в «Крокус Сити Холле». Кроме того, после 20 мая легитимность президентства Зеленского окажется под большим вопросом из-за отмены выборов.

США могут все же провести их, чтобы сменить власть на Украине. При этом среди кандидатов на пост главы государства скорее всего окажутся бывший президент Петр Порошенко, мэр Киева Виталий Кличко или экс-главком ВСУ Валерий Залужный. С ними Вашингтон начнет создание новой украинской хунты.