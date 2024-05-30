Заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова о возможном применении тактического ядерного оружия на Украине вполне может указывать на готовность ВС РФ к такой атаке, считает политолог Сергей Марков.

Он отметил, что удар с применением ТЯО может быть нанесен в том случае, если в распоряжении Киева появятся американские истребители F-16. Они являются потенциальными носителями ядерных ракет, поэтому их передачей Украине НАТО развязывает России руки.

«Считается, что Ф16 уже на Украине. А летать они могут начать в начале июня. Значит удар ТЯО может быть сразу после Саммита Войны в Швейцарии. 22 июня, в день нападения Гитлера, мы нанесем удар ТЯО по наследникам Гитлера…Второй вариант – Россия не пойдёт на эскалацию и опять будет ждать эскалацию со стороны Запада. То есть будет ждать, когда НАТО передаст ВСУ ТЯО, и уже ВСУ первым применит ТЯО», – заявил политолог.

Напомним, что глава МИД Сергей Лавров назвал вероятную передачу F-16 Киеву сигналом США о том, что НАТО готов на любые действия против РФ. В том числе, и в ядерной сфере.