Населенный пункт Волчанск, расположенный в приграничном районе Харьковской области, был полностью освобожден российскими силами в ходе наступательной операции. Об этом в своем Телеграм-канале со ссылкой на собственные источники с фронта сообщил политолог Сергей Марков.

«Волчанск взят армией России. Об этом только что неформально сообщили с линии боевого соприкосновения. Вооруженные силы Украины утром бежали из Волчанска», – написал политолог в своем Телеграм-канале.

По словам эксперта, кроме рядовых подразделений украинской армии со своих позиций бежали и бойцы неонацистского батальона «Кракен» (террористическая организация, запрещенная в РФ), являющееся элитным подразделением в составе Главного управления разведки Минобороны Украины. Марков подчеркнул, что необходимо еще дождать официального заявления об освобождении города Волчанск российскими силами от Министерства обороны Российской Федерации.