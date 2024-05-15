Подразделения группировки войск «Днепр» установили контроль над населенным пунктом Работино на Запорожском направлении. Политолог Андрей Кошкин рассказал, что благодаря этому ВС РФ могут продвигаться к Орехову и Новоданиловке.

Первый представляет собой хорошо укрепленный боевиками ВСУ населенный пункт, поэтому быстро освободить его вряд ли получится. Взятие Новоданиловки позволит устранить выступ, который идет в сторону подконтрольной России территории, и вынудить боевиков отступать к Белогорью и Малой Токмачке, чтобы занять более выгодные позиции.