После встречи с главой Госдепа США Энтони Блинкеном президент Украины разочаровано заявил, что Запад намекает Киеву на необходимость поиска путей дипломатического урегулирования конфликта. Эту ситуацию прокомментировал киевский политолог Вадим Карасев.

«Зеленский признал , что чувствует «атмосферу мира» в устах наших западных союзников. Очевидно, он имел в виду недавний визит Энтони Блинкена, госсекретаря США, на Украину», — пояснил эксперт.

Визит Блинкена в Киев состоялся 14 мая. Глава Госдепа встретился с Зеленским, а также побывал в одном из столичных кафе, где сыграл на гитаре, спел и попробовал пиццу. Такое его поведение вызвало раздражение у многих украинцев.

Карасев отметил, что Соединенные Штаты и другие западные страны осознают невозможность победить Россию и поэтому пытаются склонить Киев к мирным переговорам.