Срок президентства украинского лидера Владимира Зеленского зависит только от Соединенных Штатов. Он будет оставаться главой государства до тех пор, пока выгоден Вашингтону, уверен американский политолог Гилберт Доктороу.

На YouTube-канале Judging Freedom эксперт пояснил, что США оценивают политическую выгоду от пребывания Зеленского в кресле президента Украины. Поэтому он будет находиться у власти, пока этого хочет Вашингтон.

«И ни секундой дольше!», – заявил Доктороу.

Зеленский нужен Соединенным Штатам в роли козла отпущения. Как только прийдет время, Вашингтон обвинить его во всех решениях, которые привели к гибели людей и стали причиной затягивания противостояния. Тогда Зеленскому припомнят и принудительную мобилизацию, и снижение призывного возраста и множество других законов.