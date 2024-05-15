Во время проходящего в Копенгагене саммита демократии его организаторы запретили фотографам делать снимки председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на фоне загорающих с обнаженной грудью женщин. Об этом в своем материале сообщает издание Politico.

Автор материала отмечает, что недалеко от места проведения официального мероприятия, который должна была посетить глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, был расположен пляж с загорающими на нем топлес женщинами. Поэтому организаторы саммита демократии обратились к журналистам и фотографам с просьбой, чтобы на фон снимков с Урсулой фон дер Ляйен не попали загорающие с обнаженной грудью люди.

Напомним, что глава министерства внутренних дел Турции Али Ерликая сделал заявление касательно заговора против действующего президента республики Реджепа Эрдогана. По его словам, сотрудники турецкого МВД найдут организаторов заговора и накажут их в соответствии с законом страны.