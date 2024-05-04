Киев первым делом хотел бы получить от США разведывательно-ударные беспилотные аппараты MQ-9 Reaper. Издание Politico поясняет, что эти БПЛА нужны Киеву для новой «наступательной операции», на которую ВСУ надеются уже летом текущего года.

«Растет интерес Украины к получению от США разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper, что в последние месяцы подняло его на первое место в списке пожеланий», — сообщило американское издание.

Также журналисты отметили, что выбор в пользу беспилотников от Соединенных Штатов обусловлен поиском украинскими военачальниками новых способов реализовать планы по контрнаступлению.

Западные эксперты уверены, что этим планам не суждено сбыться, новый пакет военной помощи не поможет Украине перейти к наступательным операциям. Он лишь замедлит продвижение вперед российских войск, но не позволит Киеву достичь перелома в противостоянии.