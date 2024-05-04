Военные США и России сейчас находятся на территории одной военной базы, расположенной на территории Нигера. Как передает издание Politico, в Вашингтоне крайне обеспокоены текущей обстановкой на военной базе. По мнению американского правительства, совместное использование военными двух стран одной базы может привести к конфронтации, которая выльется в серьезный конфликт.

По словам автора статьи, опасения администрации Байдена связаны с тем, что российские военные могут начать противодействовать американским бойцам, в результате чело США будут вынуждены на это отреагировать.

По информации американской разведки, российские солдаты не стремятся к столкновению с военнослужащими США. Однако есть опасения, что русские могут попытаться завладеть данными об американских военных возможностях. И даже небольшие столкновения могут перерасти в перестрелку.

Беспокойство больше связано с разведданными… Нам, конечно, не нравится, что они там находятся, но это не наша страна», – рассказал источник издания в Пентагоне.