Военный обозреватель и основатель проекта «Ватфор» Сергей Полетаев считает, что основная цель, стоящая на данный момент перед российской армией в зоне проведения специальной военной операции – это истощение армии противника.

Обозреватель уверен, что отставка Сергея Шойгу никак не повлияет на ход событий на фронте, и российская армия продолжит свое наступление на Харьковском направлении.

«Пока Валерий Герасимов на своем месте, принципиальных изменений нашей нынешней военной линии, то есть как мы ведем боевые действия, я не жду», – заявил военный эксперт.

Полетаев считает, что новый глава Министерства обороны РФ Андрей Белоусов активно будет заниматься вопросами в тылу. Это означает, что происходит подготовка для длительного противостояния.

Полетаев отметил, что российская армия имеет серьезные преимущества в огневых средствах и превосходство по численности личного состава. Поэтому ВС РФ могут выдавливать противника на разных участках фронта. К тому же, у российской армии есть возможность оперативно подбрасывать резервы «туда, где рвется». А у ВСУ более скудные резервы, поэтому они не могут закрыть все дыры на фронте оперативно.