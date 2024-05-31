Российская фигуристка Алина Загитова решила отметить свое 22-летие в ОАЭ. Знаменитость улетела в Дубай на отдых. Снимками со своего отпуска Алина поделилась в социальных сетях.

Загитова опубликовала снимок на кровати в гостиничном номере. На покрывале из лепестков роз была выложена фраза «Happy Birthday». Также знаменитость поделилась фотографиями с морской прогулки на яхте. Алина позировала в двух разных купальниках. На одном фото на опиралась на поручни судна. На ней был надет серый купальник. А на другом снимке знаменитость предстала в черном бикини с фантазийным дизайном.

Поклонники оставили массу положительных и восхищенных комментариев, при этом поздравили Алину с днем рождения.

«Красиво отпраздновала свой ДР». «Королева ФК, быть Королевой по жизни». «Настоящая Богиня», «Твоя красота восхищает до глубины сердца»- написали комментаторы.

О личной жизни Алины Загитовой известно немногое. По слухам, знаменитость встречалась с хоккеистом Кириллом Капризовым. Но эта информация позже была опровергнута. Сейчас некоторые СМИ утверждают, что Алина Загитова состоит в отношениях с нападающим «Ак Барса» Дмитрием Воронковым.