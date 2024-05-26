Во время недавнего концерта метал-группы Metallica в Мюнхене разразилась гроза и произошел удар молнии в одну из вышек с проекторами. Фанаты музыкального коллектива связали природное явление с потусторонним знаком. Многие уверены, что таким образом погибший бас-гитарист Клифф Бертон напомнил о себе.

Концерт знаменитой метал-группы проходил под открытым небом на мюнхенском Олимпийском стадионе в рамках мирового тура М72. Видеозапись удара молнии во время композиции «Master of Puppets» была опубликована в Сети одним из фанатов. Эта песня вошла в альбом 1986 года, когда погиб музыкант-виртуоз и участник группы Metallica Клифф Бертон. Поклонник написал, что это бас-гитарист таким образом подал знак.

Фанаты музыкального коллектива согласились с мнением автора видео. Многие написали, что данное выступление группы является самым крутым за все времена.

«Это Клифф играет на небесах», – подчеркнул еще один поклонник.

«У меня мурашки побежали, просто прочитав комментарии о Клиффе», – написал другой комментатор.

Клифф Бертон являлся музыкантом-виртуозом. Он был вторым бас-гитаристом в знаменитой метал-группе Metallica. В 1986 году Клифф трагически погиб в автокатастрофе.