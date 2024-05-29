Американский актер Дилан Спроус в прошлом году женился на модели Барбаре Палвин, с которой был в отношениях достаточно длительный период. Поклонники были невероятна счастливы, что их кумиры создали семью. Однако недавно появилась новость о разладе в отношениях актера и модели.

В Сети активно обсуждается возможная измена актера своей супруге. Предполагается, что Дилан Спроус завел интрижку с 17-летней девушкой. Измена якобы произошла во время Каннского кинофестиваля.

Предполагаемая 17-летняя любовница Дилана Спруса якобы сама написала о своих отношениях с актером. Однако пост был быстро удален. Поклонники обескуражены данной новостью.

Многие начали активно спрашивать Барбару в социальных сетях об этой ситуации, но модель не отвечает на вопросы.

Дилана Спроуса уже однажды обвиняли в измене. В 2017 году он встречался с Дайной Фрайзер. Именно она и рассказала своим подписчикам о неверности партнера.