Известные барды Сергей и Татьяна Никитины, покинувшие Россию после начала спецоперации на Украине планируют вернуться уже в июле этого года. Такую информацию сообщили авторы Телеграм-канала «Хуже и не скажешь».

Они привели слова Сергея Никитина, что он вместе с супругой вымотался от регулярных гастролей. По словам барда, его супруга Татьяна плохо себя чувствует, поэтому в июне они не вернутся в Россию. Но если, по его словам, обстановка изменится, то, возможно, они приедут в июле текущего года.

Сейчас артисты проживают в Италии. Они заявляют, что не осуществляли поддержку ВСУ, в чем их сейчас активно обвиняют в российских масс-медиа. Такая информация в Сети появилась после того, как выступление Никитиных было объявлено в рамках фестиваля «Возраст счастья» в Черногории. Организаторы мероприятия обещали направить все вырученные за концерт средства на нужды ВСУ.

Ранее сообщалось, что поэтесса Юнна Мориц собралась подать в суд на Никитиных, чтобы запретить им использовать свои стихи во время концертов.

После скандала барды Никитины сообщили, что не имеют никакого отношения к спонсированию ВСУ и отказались участвовать в фестивале «Возраст счастья».