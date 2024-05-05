Транзитная дорога Маяки-Удобное в Одесской области проходит через молдавскую территорию. В последнее время она стала чрезвычайно популярной среди украинцев, которые пытаются избежать военной службы.

Они прячутся в багажниках легковых авто, в грузовиках, в различных элементах конструкции, чтобы проскочить на территорию Молдавии и оттуда отправиться в Европу. Некоторые приезжают на собственных автомобилях, бросают их на границе и идут пешком.

Напомним, что украинцы также пытаются прорваться через горы или реку Тиса на румынскую территорию. В связи с такими попытками Киев уже усилил пограничную службу, что вызвало недовольство населения. В социальных сетях граждане пишут, что киевский режим воюет не столько с Россией, сколько с собственным народом.