Двое мужчин, которые погибли в Симферопольском районе во время террористической атаки ВСУ, возвращались домой со стройки. Об этом местные жители рассказали корреспонденту «Известий» Николаю Аксенову.

Ракета ВСУ попала в хозяйственную постройку, причем запах пороха до сих пор ощущается там. Фрагменты боезаряда никак не удается выковырять из-под руин объекта, ничего общего с военным не имевшего.

Местные жители рассказали, что после сильного хлопка выбежали на улицу и увидели, что у соседей вылетели окна и сильно поврежден забор. Кроме того, на месте хозпостройки осталась воронка. Рядом с ней увидели двух мужчин, которые были уже мертвы.

«Они неподалеку здесь жили. Они просто мимо шли домой со стройки, строителями были. Со стройки шли домой и так сложились обстоятельства — им прямо под ноги прилет был», — рассказал корреспондент.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, помимо Симферопольского района, где погибли два человека, удары наносились по хозяйственному объекту вблизи Алушты. Там работали экстренные службы.