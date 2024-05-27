Общественник и поэт Влад Маленко рассказал, что певица Алла Пугачева жестко администрировала свой талант и «убивала всех птиц, которые подлетали близко к ней и начинали петь похоже».

«Все эти птицы были пугачевской рогаткой, камнями убиты или ранены, потом подраненные “подпевали”. Можно спросить у той же Ольги Кормухиной, она это лучше меня знает. И это была другая ипостась Пугачёвой», – цитирует поэта портал aif.ru.

Маленко напомнил, что в 1975 году Пугачева стала победительницей международного песенного конкурса «Золотой Орфей». Тогда она продемонстрировала лучшее, чему научилась у Клавдии Шульженко, исполняя песню «Арлекино».

С годами вокальные данные Примадонны серьезно изменились. Сейчас она совсем не та Пугачева, которой была раньше, отметил Маленко.