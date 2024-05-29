Женское тело – чарующая загадка. Грациозные изгибы скрывают в себе бесценные тайны, привлекающие внимание уже не одно столетие. Решиться на операцию по изменению своих форм – смелый шаг, требующий внимания к деталям. Поговорим о нюансах подтяжки груди – процедуры, способной вернуть былое совершенство.

Идеальные пропорции – вечный источник вдохновения для художников и скульпторов. Достичь визуальной гармонии стремятся многие женщины. Особое внимание уделяется форме груди, ведь она олицетворяет женственность, материнство и загадочность прекрасного пола. С течением времени неизбежно происходят изменения, от которых не застрахован никто.

Что такое подтяжка груди и как она проводится

Подтяжка груди, называемая также мастопексией, представляет собой хирургическое вмешательство, направленное на изменение формы, размера и положения молочных желез. В ходе операции опытный пластический хирург удаляет излишки растянутой кожи и поддерживающей ткани, после чего смещает железы в более высокое, подтянутое положение.

Несмотря на кажущуюся простоту, мастопексия – весьма сложная процедура. Она требует высочайшего мастерства хирурга и тщательного предоперационного планирования. Существует несколько хирургических техник подтяжки в зависимости от степени обвисания и индивидуальных особенностей пациентки. Наиболее распространенным методом является якорный доступ, при котором производятся разрезы вокруг ареолы, вертикально вниз к складке под грудью и горизонтально по самой складке. Такой подход позволяет добиться наилучшего результата даже при значительном птозе.

Причины потери упругости груди

К операции часто прибегают женщины, столкнувшиеся с эстетическими изменениями формы бюста. Причины обвисания и потери былой привлекательности могут быть самыми разными. Наиболее распространенные из них:

Беременность и роды. Вынашивание и выкармливание ребенка сопряжено с гормональными изменениями, растяжением кожи и тканей молочных желез. В результате даже роскошный бюст может заметно обвиснуть.

Резкие колебания веса. Как чрезмерное увеличение массы тела, так и стремительное похудение неизбежно сказываются на упругости груди. Оставшаяся излишняя кожа и неплотно распределенная жировая ткань способствуют нежелательному птозу.

Период менопаузы. С наступлением климакса в женском организме происходят коренные гормональные перемены, которые ведут к увяданию кожи и подкожно-жировой клетчатки молочных желез. В результате бюст становится дряблым и тускло обвисает вниз.

Естественное старение. Процессы увядания затрагивают и молочные железы. С каждым годом ткани теряют эластичность, поддерживающие связки растягиваются, в результате чего грудь неумолимо оседает.

Строение скелета и генетические особенности. Некоторые женщины изначально имеют слабые соединительные ткани груди, а также узкие грудные мышцы, что предрасполагает к раннему птозу молочных желез.

В какой бы стадии ни находился процесс увядания, опытные пластические хирурги располагают целым арсеналом действенных техник для проведения мастопексии.

Подготовка к операции

Решиться на пластическую операцию – ответственный шаг, к которому следует отнестись со всей серьезностью. Прежде чем отправляться под нож хирурга, пациентке необходимо пройти ряд подготовительных процедур. Начинается все с первичной консультации у квалифицированного пластического хирурга, имеющего солидный опыт в проведении мастопексий. В ходе встречи врач оценит состояние груди, степень птоза, особенности телосложения и обсудит ожидаемый результат. Осмотр позволит определить оптимальную хирургическую технику и дать важные рекомендации по дальнейшим действиям.

После консультации пациентке предстоит пройти ряд обследований для оценки общего состояния здоровья. Обязательными являются анализы крови, ЭКГ, осмотр терапевта. При наличии каких-либо хронических заболеваний потребуется дополнительная консультация у профильных специалистов. Важно, чтобы организм женщины был полностью подготовлен к предстоящему вмешательству.

За 2 недели до назначенной даты операции следует отказаться от курения, приема некоторых лекарственных препаратов и добавок к пище. Несоблюдение этих правил чревато осложнениями в процессе заживления ран. Пластический хирург также даст подробные инструкции относительно предоперационного душа с применением специальных антисептиков.

Ход операции

Мастопексия проводится в стационарных условиях под общим обезболиванием. Сама процедура занимает от 2 до 5 часов в зависимости от выбранной техники и индивидуальных особенностей пациентки.

После введения в наркоз хирург делает разрезы в области груди по заранее намеченным линиям. Существует несколько основных видов разрезов: периареолярный (вокруг ареолы), вертикальный (от ареолы вниз) и горизонтальный (в подгрудной складке). На выбор доступа влияет степень птоза и количество излишков кожи.

После рассечения тканей врач высвобождает молочные железы из окружающей их кожной сумки. Избыток растянутой кожи и излишки жировой клетчатки удаляются скальпелем или с помощью липосакции. Затем пластический хирург перемещает железы в новое, более высокое положение и фиксирует их внутренними швами или специальными сетчатыми имплантатами. Заключительным этапом становится моделирование новой формы груди и пришивание ареолы к ткани.

По желанию пациентки одновременно с подтяжкой может быть выполнено увеличение или уменьшение объема бюста с использованием силиконовых имплантатов. Комбинированная процедура позволяет добиться идеальных пропорций.

Период реабилитации

Операция по подтяжке груди не проходит бесследно для организма. После мастопексии наступает период восстановления продолжительностью около 6 недель. В это время пациентке необходимо предельно внимательно следовать всем рекомендациям пластического хирурга.

Сразу после вмешательства на область груди накладывается специальный компрессионный бандаж, который следует носить круглосуточно в течение 2-4 недель. Плотное облегание помогает зафиксировать новую форму молочных желез и способствует ускоренному заживлению послеоперационных ран. Бандаж периодически меняют на свежий.

В первые дни крайне важно соблюдать ограничения по физической активности. Запрещены любые резкие движения, подъем тяжестей и длительные периоды в вертикальном положении. Бытовые нагрузки минимизируются и перекладываются на плечи близких. Если мастопексия сопровождалась установкой имплантатов, пациентка ограничена и в занятиях спортом вплоть до полного восстановления тканей.

Для ускорения реабилитации назначаются обезболивающие препараты, антибиотики и средства для профилактики тромбообразования. Некоторое время сохраняются отеки, синяки и дискомфортные ощущения в области груди. Постепенно все негативные симптомы сходят на нет, уступая место красивому результату операции.

Возможные осложнения

Большинство женщин благополучно выздоравливают после подтяжки молочных желез без каких-либо серьезных последствий. Но как и любая другая операция, мастопексия сопряжена с риском развития осложнений. Наиболее распространенными из них являются:

Кровотечения и гематомы в области вмешательства. Скопления излившейся крови под кожей повышают вероятность инфицирования и деформации новой формы железы.

Образование грубых рубцов и келоидов в зонах разрезов. Эстетический дефект возникает из-за индивидуальных особенностей заживления ран.

Нарушения чувствительности в области ареол и околососковой зоны. Онемение часто бывает временным, но может сохраняться и после заживления.

Асимметрия в форме и расположении молочных желез. Нарушение симметрии может быть обусловлено как индивидуальными особенностями строения тела, так и погрешностями хирурга при проведении операции.

Смещение имплантата (при его использовании). В редких случаях искусственный вкладыш может мигрировать под кожей, деформируя область груди.

Отторжение имплантата и развитие капсульной контрактуры. Из-за иммунного ответа организма силиконовый имплантат может быть отторгнут с последующим ущемлением и уплотнением окружающих его тканей.

Стоит отметить, что большинство осложнений имеют временный и обратимый характер при своевременном лечении. Опытные пластические хирурги владеют всем арсеналом методик для оперативного устранения негативных последствий и достижения ожидаемого эстетического результата.

Долговечность результатов

Свежеоперированная грудь надолго сохранит упругость и соблазнительные очертания. Продолжительность сохранения эффекта зависит от целого ряда факторов, включая общее состояние здоровья пациентки, образ жизни, соблюдение рекомендаций врача и качество проведенной операции.

В среднем подтянутый бюст не теряет своей привлекательной формы в течение 10-15 лет после мастопексии. У некоторых женщин положительные результаты держатся на протяжении 20 и более лет. Но следует принять как данность, что с возрастом определенная потеря упругости все же произойдет из-за естественных процессов старения тканей.

Сроки сохранения подтянутого бюста можно продлить, строго следуя рекомендациям пластического хирурга. Важно поддерживать стабильный вес, отказаться от курения, носить специальное корректирующее белье и регулярно посещать осмотры у специалиста. При соблюдении всех условий женщине не придется часто обращаться за повторными операциями.

Финансовые затраты

Стоимость мастопексии определяется множеством факторов и может значительно варьироваться в зависимости от региона, выбранной клиники и опыта хирурга. В среднем по России цены на подтяжку груди без дополнительных операций составляют от 150 до 400 тысяч рублей.

В базовую стоимость включены:

гонорар пластического хирурга и ассистирующего медперсонала;

расходные материалы и медикаменты, необходимые для операции;

пребывание в стационаре на время проведения мастопексии и начального восстановительного периода.

Установка силиконовых имплантатов для одновременного изменения объема груди оплачивается отдельно. Ориентировочная цена парных имплантатов варьируется от 80 до 250 тысяч в зависимости от производителя и характеристик изделия.

Также дополнительно могут взиматься средства за проведение подробных анализов, услуги анестезиолога, пребывание в VIP-палате и прочие опции по желанию клиентки. В престижных частных клиниках крупных городов общий счет за качественную мастопексию с имплантами легко может превысить 500-700 тысяч рублей.

Заключение

Стремление к идеальной форме бюста – извечная мечта многих представительниц прекрасного пола. Мастопексия – уникальный шанс вернуть упругость, подтянутость и привлекательные очертания молочным железам, утратившим былую красоту. При грамотном подходе и выборе опытного пластического хирурга результаты операции поистине впечатляют. Женственные формы и обретенная уверенность в собственной неотразимости окупают затраченные усилия сторицей. А сама по себе подтяжка груди – верный шаг на пути к гармонии души и тела.