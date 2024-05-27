В воскресенье, 26 мая, в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге произошло ЧП. Техник, занимающийся обслуживанием самолетов, на техническом автомобиле выехал на взлетно-посадочную полосу и чуть не подрезал самолет компании «Костромское авиапредприятие».

Командир воздушного судна сумел своевременно среагировать на появление машины на ВПП и остановил самолет в 50 метров от нее. Происшествие обошлось без пострадавших.

Техник, чуть не подрезавший самолет, рассказал, что просто зазевался и поэтому оказался на взлетно-посадочной полосе прямо перед приземлившимся самолетом.

В данный момент проверка всех обстоятельств инцидента Северо-Западной транспортной прокуратурой продолжается. Известно, что техник работает на компанию, которая обслуживает воздушные суда Nordwind. Сообщений о возбуждении уголовного дела не поступало, сообщило издание «Фонтанка».