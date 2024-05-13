Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наступательную операцию в Харьковской области. Передовые подразделения российских сил зашли на окраины населенного пункта Волчанск. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Иди и смотри» со ссылкой на собственные источники.

По информации источника, подразделения российской армии расширяют зону контроля в приграничных районах Харьковской области. При этом передовые группы российских сил зашли на окраины Волчанска и закрепляются там.

«Бои идут в районе мясокомбината», – сообщает источник.

Позиции украинской армии в городе Волчанск постоянно обрабатываются артиллерией и авиацией Вооруженных сил Российской Федерации. Данный населенный пункт является важным логистическим центром для украинской армии, поскольку расположен недалеко от границы с Белгородской областью.

По словам блогера Юрия Подоляки, командование ВСУ пытается замедлить продвижение российской армии в приграничных районах Харьковской области путем переброски резервов на данное направление.