В Одессе после объявления воздушной тревоги прогремел мощный взрыв. Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных коллег сообщил, что звуки слышались в районе Пересыпи, неподалеку от порта.

На место взрыва выехала целая кавалькада автомобилей «Скорой помощи».

«У бандеровцев истерика: или кого-то, или что-то интересное накрыли. Будем выяснять», – сообщил подпольщик.

Ранее о взрыве в Одессе рассказал и киевский телеканал «Общественное», однако никаких подробностей он не сообщал.

Напомним, ВС РФ наносят удары по военным, промышленным и энергетическим объектам, используемым ВСУ, в ответ на атаки на Белгородскую область и другие российские регионы.