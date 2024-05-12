Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со слов своих соратников в Харьковской области рассказал о ситуации в Волчанске.

Он сообщил, что после мощных ударов ВС РФ 3 грузовых автомобиля КАМАЗ с телами ликвидированных боевиков ВСУ выехали из города и отправились по направлению к Полтаве и Киеву.

С городом связи нет, украинская армия использует все возможности, чтобы ее заглушить. Однако это только подтверждает, что ситуация в Волчанске весьма сложная для ВСУ. По городу прилетело несколько планирующих авиабомб ФАБ, одна из них спровоцировала мощную детонацию. Скорее всего, попали по складу с боеприпасами, так как в небо взметнулся большой столб пламени.

Ранее сообщалось, что ВСУ вынуждены отступать из города из-за неспособности сдерживать натиск российских войск. ВС РФ подорвали дамбу, по которой осуществлялось снабжение, поэтому украинские боевики оказались в Волчанске в крайне сложном положении.