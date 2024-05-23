В Александровке Николаевской области ударом ВС РФ уничтожены склады с боеприпасами ВСУ. Об этом РИА Новости сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он отметил, что под удары попали также пункты дислокации украинских войск в этом же населенным пункте.

ВС РФ регулярно наносят удары по тыловым объектам ВСУ. Основными целями являются пункты размещения резервных подразделений, склады с боекомплектом и горючим. Также российские ракеты и дроны бьют по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры, которая используется в интересах украинской армии, разрушают логистические маршруты, применяемые для доставки на фронт западной техники и вооружения.

Киев бодро рапортует, что все дроны и ракеты успешно сбиваются, однако затем всплывает информация об успешно пораженных целях.