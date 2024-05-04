В ночь на 4 мая российские ВС нанесли удар по складу с украинскими дронами у станции метро «Основа» в Харькове.

Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что в результате удара по промышленной зоне уничтожен склад, в котором хранилась готовая продукция. Большое количество беспилотников уничтожено.

Кроме того, один из ударов пришелся по месту дислокации военнослужащих ВС РФ, но точное его местоположение пока не установлено.

Лебедев опубликовал в Сети видеозапись с российским дроном-камикадзе, который как раз заходит на цель. После этого раздается сильный взрыв и начинается пожар.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об ударе по Основянскому району областного центра, однако не стал уточнять, какие объекты поражены.