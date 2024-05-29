Подпольщики тайно сняли разговор украинских военных с мирными гражданами в поезде, сообщает РИА Новости. На кадрах один из бойцов ВСУ заявил, что готов вместе с русскими идти на Киев, чтобы остановить конфликт.

«Я честно вам скажу, девушка, была бы моя воля, я так считаю, мои товарищи так считают, мы бы с русскими на Киев пошли. И все бы это давно закончилось», – заявил военный в разговоре с пассажиркой.

Также он рассказал, что его подразделение потеряло 80 процентов личного состава. Однако забрать и похоронить тела родственники не могут – командование запрещает это, чтобы не платить обещанные президентом Украины Владимиром Зеленским денежные компенсации.

На видео не показаны лица украинских военных, чтобы не подставлять их под репрессии властей. Однако можно предположить, что так, как они, думают очень многие бойцы ВСУ.