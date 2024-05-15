В Херсоне Территориальные центры комплектования (бывшие украинские военкоматы) проводят карательную мобилизацию. Для этого в город приехали сотрудники ТЦК из западных регионов страны, рассказали активисты пророссийского подполья.

Они пояснили, что ВСУ осознают невозможность удержать Херсон и поэтому готовятся к его сдаче. При этом они устраивают облавы на военнообязанных жителей города. Так, 14 мая военкомы бесчинствовали в Центральном (ранее – Суворовский) микрорайоне и в ХБК.

Сотрудники ТЦК с Западной Украины намерены хватать всех подряд, причем об этом они заявляют совершенно открыто. Это желание «выжать все соки» из города перед отступлением, сообщили подпольщики.

Ранее сообщалось, что ВСУ готовят принудительную мобилизацию в Запорожье, Павлодаре, Славянске и Константиновке.