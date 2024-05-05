Пророссийское подполье в Краматорске сообщило об интенсивном бое между подразделениями ВСУ в подконтрольной Киеву Константиновке.

Подпольщики рассказали, что из района бетонки артиллерия ВСУ накрывает украинские же позиции на окраинах населенного пункта.

«Предварительно, начались междоусобные стычки. Удивляться тут нечему. Мы неоднократно фиксировали аналогичные факты. Нам более интересна массовость и интенсивность», – написал один из подпольщиков, не пожелавший раскрывать свое имя.

Из Славянска также приходят сообщения о боевых действиях между украинцами. Они «рубятся между собой» в Константиновке, по какой причине, пока неизвестно.

Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что продолжает следить за ситуацией и расскажет подробности позже.