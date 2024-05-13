В начале мая в Херсоне появились мобильные группы сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), приехавшие в основном из западных регионов Украины, чтобы мобилизовать, как можно больше мужчин перед сдачей города. Об этом в беседе с корреспондентом информационного агентства ТАСС заявил представитель подполья.

«Киев прислал карателей с Западной Украины, чтоб в Херсоне не осталось мужского населения», – сообщает подпольщик.

По его словам, киевский режим стремится мобилизовать в ряды украинской армии, как можно больше мужчин призывного возраста. Украинское руководство понимает, что в ближайшее время они будут вынуждены сдать город, поэтому главная цель мобилизации – истребить как мужское население Херсона.

Собеседник агентства отметил, что вся информация о приезжих сотрудниках ТЦК была передана российской стороне. При этом военкомы опасаются оставаться на ночь в городе, поэтому в конце рабочей смены уезжают в сторону Николаева.