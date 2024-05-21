Военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Телеграм-канале сообщил о ликвидации украинского боевика Виталия Колесника в зоне специальной военной операции, состоящего в группировке «Кракен» (террористическая организация, запрещенная на территории России).

По информации военкора Поддубного, Колесник погиб под Волчанском. Отмечается, что он был в составе группы вместе со своим братом Игорем Луговским. Есть сведения, что группа, прикрываясь якобы волонтерской деятельностью, занималась разбоем и мародерством.

«В ряды боевиков Колесник вступил, имея подходящие для отряда отморозков уголовное прошлое и соответствующие навыки», – сообщил военкор.

Поддубный также подчеркнул, что брат Колесника Луговской причастен к издевательствам и пыткам над российскими военнослужащими, попавшими в плен.

Ранее сообщалось, что ВС РФ полностью выбили украинских боевиков из здания Волчанского районного суда. Один из российских бойцов сфотографировался с вывеской судебного учреждения.