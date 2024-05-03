В боях под населенным пунктом Терны ликвидировал «идейный» боевик националистического полка «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России) Андрей Чишко. Произошло это 19 апреля, а в начале мая тело доставили для захоронения в Запорожье, сообщает aif.ru.

Друзья украинского штурмовика рассказали, что он долгое время работал поваром и любил готовить. Но с началом гражданского конфликта на Донбассе в 2014 году он вступил в нацбат «Азов».

Боевик получил позывной «Чиж» и участвовал во многих карательных операциях против мирных жителей Донбасса, на его счету немало военных преступлений. В одном из боев нациста все же настигло возмездие.

Киев продолжает нести огромные потери, которые с момента начала СВО достигли 500 тысяч военнослужащих. При этом президент Украины Владимир Зеленский занижает их почти в 20 раз, чтобы не шокировать своих западных кураторов.