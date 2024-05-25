Российские силы уничтожили железнодорожный состав в Харьковской области. По имеющимся данным, в поезде находились украинские бойцы, направляющиеся в зону боевых действий на помощь отступающим подразделениям ВСУ.

Как сообщают российские военные корреспонденты, в составе могли пребывать около 1200 военнослужащих. ВС России ударили по эшелону ракетами зенитно-ракетного комплекса С-300. Очевидцы заявили о девяти попаданиях. Два вагона с техникой и личным составом были уничтожены. Как рассказали источники, много украинских военнослужащих погибли.

Накануне Владимир Путин заявил о ненадобности на данный момент взятия под контроль ВС РФ Киева. По его словам, основная задача российских сил – создание санитарной зоны в Харьковской области.

Глава государства отметил, что наступление ВС РФ на Харьковском направлении связано с регулярными обстрелами украинскими боевиками мирных населенных пунктов Белгородской области.