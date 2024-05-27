ВС РФ атаковали Снигиревку – подконтрольный Киеву населенный пункт в Херсонской области, через который постоянно движутся эшелоны с техникой и боеприпасами для ВСУ, рассказал РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он отметил, что сразу после первого взрыва еще долго слышались звуки вторичной детонации. Под удар попал один из эшелонов с боекомплектом, а также группа военнослужащих ВСУ, охотящаяся за дронами-камикадзе. Она оказалась полностью уничтожена вместе со специальным оборудованием для обнаружения и уничтожения беспилотников.

К месту атаки спустя несколько минут приехало большое количество автомобилей «Скорой помощи». Всю территорию оцепили военные, никого, кроме врачей и сотрудников силовых структур туда не пропускают.