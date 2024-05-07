Защищать окрестности Авдеевки украинское командование отправило не обученных водителей, рассказал оказавшийся в плену боец ВСУ Юрий Юречко.

Он пояснил, что из ТЦК (бывшие военкоматы на Украине) его отправили в учебную часть. Так ничему не учили, но зато «распределили» в 25-ю воздушно-десантную бригаду. В военном билете написали, что Юречко является водителем и бросили новобранца под Авдеевку.

Там таких «водителей» оказалось довольно много. Им выдали автоматы с патронами и несколько гранат после чего отправили оборонять окрестности города. При первой же возможности бойцы сдавались в плен, желая сохранить свою жизнь.

Киев в учебных центрах изменил подход к обучению мобилизованных. Если раньше они готовили штурмовиков для наступательных действий, то сейчас новобранцев учат только защищаться, рассказал ранее еще один пленный из 25-й бригады Валерий Жадан.