На Пасху, которая отмечалась 5 мая, двое боевиков ВСУ под воздействием алкоголя убили двух украинских офицеров. При этом один из них был замполитом подразделения, рассказал РИА Новости военнопленный.

По его словам, офицеры заявили, что бойцы не способны выполнять боевые задачи, что они некомпетентны. Солдаты обиделись. Сперва началась словесная перепалка, а затем боевики схватились за оружие и застрелили офицеров.

Пленный также добавил, что стрелял только один военный, однако разбираться следствие не стало и возбудило уголовные дела за убийство в отношении обоих.

Украинские военные все чаще хватаются за оружие в ходе конфликтов с командирами. Они плохо контролируют свои действия, так как снимают огромное эмоциональное напряжение из-за провалов на фронте и больших потерь алкоголем и наркотиками.