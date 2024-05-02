Командование ВСУ ведет себя с новобранцами «как со скотиной». Мобилизованных солдат безо всякой подготовки бросают в бой, что приводит к увеличению потерь, рассказал пленный украинец по имени Олег.

Он отметил, что ВСУ испытывают серьезную нехватку личного состава, однако подобный подход не решит проблему, а лишь усугубит ее. Мобилизованным дают на подготовку максимум несколько дней, в течение которых можно научиться разве что держать в руках автомат.

«Были такие ребята, их на передок отправляли, а они отказывались, да, такое было. Не хотели идти. Да, выполнять работу свою они согласны, но на ноль идти они не соглашались, отказывались. Я тоже не хочу воевать, я тоже хочу увидеть свою семью. Я хочу тоже живым прийти, увидеть их», – рассказал также военнослужащий.

Еще один пленный сообщил, что командование внушало его подразделению мысль, что перед ними еще несколько линий обороны. Только в плену боец узнал, что находится в Очеретино, на переднем крае.