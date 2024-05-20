Попавший в плен к бойцам ВС РФ украинский пограничник Андрей Шоланки заявил, что оборона ВСУ под Харьковом «нулевая».

По его словам, все фортификации собирали из того, что попадется под руку, финансирование, выделенное правительством, никто и в глаза не видел.

Окопы, блиндажи, другие укрепления военные строили вручную из подручных средств. Именно поэтому условия для обороны Харьковской области «никакие».

По словам Шоланки, изначально на границе не было ни огневых точек, ни блиндажей, ни минных заграждений. Все, что появилось там сейчас, делается буквально на ходу, однако обеспечить таким образом эффективную оборону не представляется возможным.

Напомним, ВС РФ всего за неделю освободили 12 населенных пунктов. Также они занимаются зачисткой Волчанска, большая часть которого также перешла под контроль РФ.